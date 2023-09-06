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Эксперт Беспалов заявил, что Блинкен мог привезти в Киев новые решения США

Владимир Рубанов
15:31 06.09.2023
До середины лета большая часть администрации США искренне верила, что киевские власти могут добиться успеха на поле боя, сказал ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину может быть связан с новыми решениями американской администрации, которые были приняты после провала так называемого контрнаступления Киева. Об этом «Звезде» сказал Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, член Российской ассоциации политической науки.

В конце лета американское руководство определенно оказалось в тупике, сказал эксперт. До середины лета большая часть администрации США искренне верила, что киевские власти могут добиться успеха на поле боя.

«Ведь встреча высокого уровня в Саудовской Аравии в августе была запланирована задолго до того. Почему? В расчете на то, что к тому моменту украинское наступление принесет результат и можно будет решать, как этим успехом воспользоваться», - сказал Беспалов.

Но ситуация складывается совершенно иначе. Теперь нужно вырабатывать новые позиции и доносить новые установки до властей в Киеве.

«Не исключено, что с результатами этих решений, которые американской администрацией были приняты в последние недели, Блинкен и ознакомит киевские власти. Возможно, это станет основным содержанием его переговоров», - считает эксперт.

Не исключено, что кадровые изменения в украинском Минобороны на переговорах с Блинкеном тоже будут рассматриваться, хотя это скорее для внутриамериканского потребления.

В американском конгрессе на рассмотрении находится вопрос выделения новой помощи Киеву в объеме около $25 млрд, напомнил эксперт. И в ситуации, когда в американской прессе и со стороны ряда конгрессменов все больше раздается критика в адрес Украины насчет того, что не вся помощь США используется по назначению, что есть масса свидетельств коррупции, отставка Алексея Резникова и назначение Рустема Умерова министром обороны может быть сигналом, что озабоченности конгрессменов услышаны и деньги можно выделять.

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