Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Политик приехал в столицу Украины с официальным визитом.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приехал в Киев, передает украинское издание «Европейская правда».

Как утверждается, американский политик прибыл в столицу Украины с официальным визитом.

Информация о том, что Блинкен может приехать в Киев, появилась еще накануне, однако официального подтверждения этих данных не было.

Ранее в Киеве с лидером Украины Владимиром Зеленским встречался глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан.