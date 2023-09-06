На могиле Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник

Сегодня артисту исполнилось бы 50 лет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник, передает корреспондент «Звезды» с места.

Сегодня артисту исполнилось бы 50 лет. На церемонию открытия пришли сотни человек, в том числе близкие, коллеги и поклонники певца.

Шатунова не стало 23 июня прошлого года, он скончался в возрасте 48 лет. Как сообщалось, музыканту стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Ему вызвали скорую, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Бывший солист группы «Ласковый май» исполнил большое количество песен, которые впоследствии стали хитами. Среди них - легендарные «Белые розы». Именно эти цветы несли поклонники на прощание с Шатуновым, которое проходило на Троекуровском кладбище.