В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На могиле Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник

Анна Назайкина
12:04 06.09.2023
Сегодня артисту исполнилось бы 50 лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник, передает корреспондент «Звезды» с места.

Сегодня артисту исполнилось бы 50 лет. На церемонию открытия пришли сотни человек, в том числе близкие, коллеги и поклонники певца.

Шатунова не стало 23 июня прошлого года, он скончался в возрасте 48 лет. Как сообщалось, музыканту стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Ему вызвали скорую, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Бывший солист группы «Ласковый май» исполнил большое количество песен, которые впоследствии стали хитами. Среди них - легендарные «Белые розы». Именно эти цветы несли поклонники на прощание с Шатуновым, которое проходило на Троекуровском кладбище.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
МИД Индии: использование слова Бхарат не является переименованием страны
11:47 В стране и мире
Армения проведет совместные с США учения на своей территории
11:09 В стране и мире
Видео
ФСБ изъяла более 750 единиц незаконно произведенного оружия в 53 регионах России
10:19 В стране и мире
После обстрела ВСУ два села в Белгородской области остались без электричества
09:09 В стране и мире
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
Популярное
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.