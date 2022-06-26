Неизвестный пригнал грузовик с розами на прощание с Шатуновым

Родные и близкие исполнителя, а также коллеги простятся с ним 27 июня в закрытом режиме.

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Неизвестный прислал на прощание с певцом Юрием Шатуновым грузовик с розами. Их начали бесплатно раздавать поклонникам, пришедшим на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с кумиром.

К машине мгновенно стеклась толпа, а мужчина из кузова начал выдавать букеты. Родные и близкие исполнителя, а также коллеги простятся с ним 27 июня в закрытом режиме.

В конце-80-х и начале 90-х его песни Шатунова звучали отовсюду, а по нему самому сходили с ума девушки постсоветского пространства. «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» - искренние песни о любви, визитные карточки Юрия Шатунова. Исполнитель умер от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.