МО РФ сообщило о нанесении удара по базе подготовки украинских диверсантов

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Минобороны России сообщило о высокоточном ударе по базе подготовки диверсионных групп врага.

«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ», - говорится в сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, в результате удара вражеский объект был поражен.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино. Изменений в тактическом положении российских войск нет, подчеркнули в Минобороны России.

Противник безуспешно пытается наступать на нескольких направлениях, однако все атаки отражают наши бойцы. Украинская сторона несет тяжелые потери как в личном составе, так и в живой силе. Только на одном Донецком направлении за сутки противник потерял до 285 человек.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что в ходе так называемого контрнаступления украинская сторона потеряла 66 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился 7,6 тысячи единиц вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.