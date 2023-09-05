Шойгу: Украина потеряла более 66 тысяч боевиков с начала своего наступления

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник потерял более 66 тысяч боевиков с начала своего наступления и не достиг своих целей.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения», - сказал глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании.

Противник пытается скрыть провал наступления, выдает атаки на мирные объекты за военные победы, добавил министр. Как утверждает Шойгу, украинская сторона в ходе попыток контрнаступления не достигла своих целей ни на одном из направлений.

Министр сообщил о решительных действиях российских бойцов на Купянском и Кременском направлениях и освобождении Новоселовского, заявил об улучшении позиции по переднему краю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.