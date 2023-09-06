МО РФ: изменений в тактическом положении войск на Запорожском направлении нет

Российские военнослужащие отразили четыре атаки неприятеля в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

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Минобороны России сообщило об отсутствии изменений в тактическом положении наших войск на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», - также говорится в сообщении.

При этом на данном направлении за сутки были уничтожены до 40 украинских боевиков, вражеский танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артсистемы М777, три САУ M109 Paladin, орудие FH-70, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две САУ «Гвоздика».

Кроме этого, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности. Целью стала база подготовка диверсионных групп противника. Утверждается, что объект был поражен, цель удара была достигнута.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.