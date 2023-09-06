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МИД Индии: использование слова Бхарат не является переименованием страны

Анна Назайкина
11:29 06.09.2023
Ранее СМИ обратили внимание на то, что в приглашениях на ужин G20 в качестве адресанта был указан президент Бхарата, а не Индии.
МИД Индии: использование слова Бхарат не является переименованием страны
© Фото: Pradeep Gaur, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Слово «Бхарат» в качестве наименования Индии в пригласительных и других материалах, касающихся саммита «Большой двадцатки», не является переименованием страны, пояснил глава МИД Субраманьям Джайшанкар в беседе с ANI.

В конституции страны указано, что государственными языками являются хинди и английский. На первом языке страну называют Бхарат, на втором - India.

«Индия - это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это», - сказал министр иностранных дел.

Ранее издание The Economic Times обратило внимание на то, что в приглашениях на ужин G20 9 сентября в качестве адресанта был указан президент Бхарата, а не Индии.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и культуры ИСАА МГУ профессор Борис Захарьин в беседе со «Звездой» рассказал о царе Бхарате, в честь которого страна и получила такое название.

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