Профессор МГУ Захарьин объяснил смысл названия Бхарат, которое хотят дать Индии

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Название Бхарат, которое собираются дать Индии, происходит от имени мифической фигуры, о которой достоверных сведений нет, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и культуры Института стран Азии и Африки МГУ профессор Борис Захарьин.

«Царь Бхарат объединил несколько княжеств Северной Индии в единое еще нельзя сказать государство - некую общность. И вот в честь него в дальнейшем Индия называлась Бхарата, вплоть до позднего Средневековья, когда конечная “а” отпала, и осталась Бхарат. На хинди так и есть», - рассказал ученый.

Язык хинди в стране также пропагандируется, им пытаются заменить английский язык, добавил Захарьин.

Ранее сообщалось, что возглавляемое Нарендрой Моди правительство Индии собирается внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента.

Изменение официального названия укладывается в русло политики премьера-министра Нарендры Моди и партии «Бхаратия джаната парти» по восстановлению древнего имиджа страны, заявил «Звезде» доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Он напомнил, что некоторые города в этой стране переименовали уже давно.