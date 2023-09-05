Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат

Название страны на хинди звучит как «Бхарат», в Индии по конституции два государственных языка - хинди и английский.

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Правительство Индии, возглавляемое Нарендрой Моди, собирается внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента. Об этом сообщили в издании The Economic Times.

«Название нашей страны испокон веков было Бхарат. Каким бы ни был язык, название остается прежним», - приводит издание слова министра электроники и информационных технологий Индии Раджива Чандрасекара.

В публикации говорится, что приглашения на ужин «Большой двадцатки» 9 сентября были отправлены уже от лица «президента Бхарата», а не Индии.

В Индии два государственных языка - английский и хинди. На английском языке название страны звучит как «Индия», на хинди - «Бхарат». В стране подчеркивают, что это было решение британцев в период колониализма изменить название страны на Индию, что стало «символом рабства».

Сообщается, что специальная сессия парламента пройдет 18-22 сентября. В настоящее время в стране поддержку решения о переименовании демонстрирует лидер одной из двух ведущих партий Индии - Индийской народной партии (БДП).

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по итогам XV саммита БРИКС, во время которого лидеры стран обсудили космические проекты, двустороннее сотрудничество в космической сфере, вопросы энергетики.