Над Крымом сбили украинский дрон самолетного типа
Киевский режим собирался атаковать объекты на территории России.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, попытку врага пресекли сегодня утром - Украина планировала атаковать объекты на нашей территории.
Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить дрон противника.
Сегодня утром также сообщалось о сбитых БПЛА над Тверской и Московской областями.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.