Минобороны России: над Тверской областью сбит украинский БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили вражеский беспилотник, летевший в направлении столицы, в районе Завидово Тверской области.

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Российские военнослужащие перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Тверской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, летевший в направлении столицы. Градоначальник уточнил, что дрон был уничтожен у села Завидово Конаковского района Тверской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что сегодня ночью российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Калужской области. Кроме того, по информации ведомства, дежурные силы ПВО сбили вражеский БПЛА над Истринским районом Подмосковья.

Как сообщил Сергей Собянин, в результате падения обломков в Истринском районе был поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают на месте ЧП, устраняя последствия.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.