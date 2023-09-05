Армия МО РФ: над Истринским районом Подмосковья сбит украинский БПЛА Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Истринским районом Московской области. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вооруженные силы РФ пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве отметили, что украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Истринским районом Московской области. В МО РФ также сообщили, что этой ночью российские военные пресекли еще одну попытку киевского режима совершить теракт на территории России. Средства ПВО сбили вражеский дрон над Калужской областью. Экспертное мнение и аналитика