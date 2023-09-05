МО РФ: над Истринским районом Подмосковья сбит украинский БПЛА
Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Истринским районом Московской области.
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Вооруженные силы РФ пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Истринским районом Московской области.
В МО РФ также сообщили, что этой ночью российские военные пресекли еще одну попытку киевского режима совершить теракт на территории России. Средства ПВО сбили вражеский дрон над Калужской областью.