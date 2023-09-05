Аэропорты Москвы и «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме

Ранее были введены ограничения на вылеты и прилеты в московских аэропортах и «Жуковском», пять самолетов были направлены в запасные аэропорты.

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По сообщениям Росавиации, московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и аэропорт «Жуковский» с 07:30 (время моск.) работают в штатном режиме.

«Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов», - написало агентство в своем Telegram-канале.

В агентстве добавили, что по итогу все пассажиры были доставлены в аэропорты назначения. Авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры безопасности для обеспечения беспрепятственного полета во время наложенных ограничений.

О причинах ограничений на вылет и прилет в названных ранее аэропортах информации нет.

Сегодня утром Минобороны РФ также рассказало о сбитом в Тверской области украинском летательном аппарате. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, перехваченный беспилотник направлялся в сторону столицы.

Ранее о массовых задержках и отменах рейсов в московских аэропортах сообщалось в ночь со 2 на 3 сентября. Были задержаны как минимум 19 рейсов и 23 - отменены.