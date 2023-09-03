В московских аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов

О причинах новых массовых сдвигов в расписании не сообщается.

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Сообщается о задержке как минимум 19 рейсов и отмене 23 рейсов в трех московских аэропортах - «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Соответственно в аэропорту «Внуково» задержаны 5 рейсов и 6 отменены. В «Домодедово» - 7 рейсов задержаны и 17 отменены. Также передается о 7 задержанных рейсах в «Шереметьево».

О причинах массовой отмены и задержаний рейсов в Москве не сообщается.

Напомним, подобная ситуация в московских аэропортах также наблюдалась в среду 30 августа. Были задержаны сразу 25 рейсов на вылет и прилет.

Ранее 27 августа отмена рейсов была связана с «желтым уровнем опасности» в столице ввиду густого тумана. В Москве и пригороде была значительно снижена видимость, по итогу задержали более 10 рейсов.