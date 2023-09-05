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В Минобороны России сообщили о сбитом БПЛА над Калужской областью

04:18 05.09.2023
В ночь на 5 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Калужской области.
В Минобороны России сообщили о сбитом БПЛА над Калужской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В ночь на вторник, 5 сентября, Вооруженные силы России пресекли попытку киевского режима совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник был уничтожен в небе над Калужской областью средствами противовоздушной обороны.

Накануне в МО РФ сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области. Кроме того, глава региона Александр Богомаз заявил, что украинский БПЛА совершил попытку атаковать Клинцовскую ТЭЦ. Губернатор заявил, что дрон был подавлен в районе этого инфраструктурного объекта силами РЭБ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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