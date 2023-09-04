Армия В МО РФ сообщили о перехвате украинского БПЛА над Брянской областью Андрей Аркадьев В районе 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, уточнили в Минобороны. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. Киев попытался совершить террористическую атаку с использованием беспилотника сегодня в районе 16.30 по столичному времени. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о тяжелых потерях, которые несет украинская сторона в ходе боевых действий. Он подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о провале украинского контрнаступления. Глава российского оборонного ведомства также не исключил возможности совместных военных учений РФ и КНДР. Экспертное мнение и аналитика