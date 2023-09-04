Украинский БПЛА пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ

БПЛА был подавлен в районе этого инфраструктурного объекта силами РЭБ.

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Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Клинцовскую ТЭЦ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, БПЛА был подавлен в районе этого инфраструктурного объекта силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Еще один дрон украинских боевиков был обезврежен в Выгоничском районе области, сообщил глава региона. Его также подавили системами радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал в поле.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.