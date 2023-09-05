США проведут новые испытания МБР Minuteman III

Этот пуск будет носить штатный характер, он был запланирован несколько лет назад.

© Фото: defense.gov

Командование глобального удара ВВС США проведет утром 6 сентября испытательный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Этот пуск будет носить штатный характер, передает его заявление РИА Новости.

Межконтинентальная баллистическая ракета, не оснащенная боезарядом, будет запущена с базы Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния. Цель этого пуска - демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания, говорится в сообщении.

Вашингтон заранее предупредил Москву о намерении провести этот пуск, добавил пресс-секретарь Пентагона. По его словам, испытание было запланировано несколько лет назад.

Предыдущий пуск МБР Minuteman III военные США провели в начале апреля 2023 года. Ранее сообщалось, что ВВС США запросили у Конгресса $4,4 млрд для замены МБР Minuteman III на Sentinel.