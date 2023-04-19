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Военные США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Максим Крюков
20:25 19.04.2023
Как сообщает база космических сил «Ванденберг», ракета без боевой части пролетела 4,2 тысячи миль над Тихим океаном.
Военные США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© Фото: Senior Airman Clayton Wear, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Об этом сообщила база космических сил «Ванденберг».

«(Военные) 19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части», - передает заявление РИА Новости.

В американском военном ведомстве отметили, что испытания призваны продемонстрировать готовность ядерных сил Соединенных Штатов и «вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны».

Сообщается, что МБР была выбрана случайным образом из арсеналов в штате Монтана и доставлена к месту запуска в Калифорнию. Ракета пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном.

Накануне стало известно, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки запросили у Конгресса 4,4 миллиарда долларов для замены межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на Sentinel. В заявлении министерства ВВС говорится, что Minuteman III, впервые развернутая в 1970 году, является старейшей стратегической ракетной системой наземного базирования в мире. Отмечается, что данная мера имеет решающее значение для ядерной модернизации страны.

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