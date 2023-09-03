При обстреле со стороны ВСУ в Донецк погиб мирный житель

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Пожилой человек в Донецке стал жертвой обстрела со стороны ВСУ. О гибели 72-летнего мужчины сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«По ул. Шестакова, 30 погиб мужчина 1951 г.р.», - говорится в оперативной сводке на 22.00 3 сентября.

Кроме того, по информации представительства в результате очередной атаки ВСУ ранения получили два человека пенсионного возраста - мужчина и женщина - в Куйбышевском районе.

Напомним, что накануне при обстреле Петровского района Донецка пострадали 8 человек, один из кассетных боеприпасов пробил стену в квартире в многоэтажном доме.