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Шестилетняя девочка погибла при обстреле ВСУ Донецка

Игнат Далакян
16:15 01.09.2023
При обстреле украинскими боевиками центрального района Донецка более 10 человек получили ранения.
Шестилетняя девочка погибла при обстреле ВСУ Донецка
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Шестилетняя девочка погибла при обстреле центрального района Донецка украинскими боевиками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», - говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило о более 10 раненых человек в результате атаки киевского режима по центральному району города 15 ракетами из реактивной системы залпового огня.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о гибели мужчины в результате обстрела националистов территории ДНР. Украинские боевики атаковали ДНР 78 раз за сутки 30 августа.

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