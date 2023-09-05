Путин заявил, что РФ борется не с народом Украины, а с бандеровскими нелюдями

Президент России подчеркнул, что важно вести работу, чтобы не было недопонимания, против чего сражается Россия.

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Владимир Путин заявил, что Россия борется не с народом Украины, а с бандеровскими нелюдями. Он сказал это в ходе заседания организационного комитета «Победа».

«Надо поднимать и показывать. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», - заявил Путин, говоря о документах относительно жертв бандеровцев на Украине.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что России нужен Национальный центр исторической памяти и он отдаст поручения о его создании.

Также президент России поддержал идею о присвоении Подольску и некоторым другим городам звания «Город трудовой доблести».