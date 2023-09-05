Путин поддержал присвоение Подольску и еще 9 городам звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин заявил, что труд жителей этих городов внес серьезный вклад в победу над нацистами.
© Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин поддержал присвоение десяти городам звания «Город трудовой доблести».
Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Город Подольск находится в Московской области. Расположен на реке Пахре (приток Москвы-реки). Один из крупнейших городов-спутников Москвы (второй после Балашихи).