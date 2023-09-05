Путин заявил, что России нужен Национальный центр исторической памяти

Владимир Путин заявил, что артефакты необходимо подобрать с первого до последнего дня войны. Экспозицию можно снабдить и трофейными германскими документами.

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Президент России Владимир Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти

«Не раз звучало и предложение создать национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр», - сказал Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

Он добавил, что соответствующие поручения будут даны по итогам заседания.

Путин подчеркнул, что документы о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной должны быть доступны для граждан - тем более, что гриф секретности был снят со многих дел как в ФСБ, так и в Минобороны России.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации.