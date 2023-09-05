Российский фрегат с гиперзвуковым оружием вышел в Атлантический океан
Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел в Атлантику. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
В сообщении сказано, что корабль вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера «Вязьма». Экипаж продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений. Выполнив стоящие задачи, корабль прибудет в Североморск.
До этого экипаж фрегата отработал в Средиземном море поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России.
Фрегаты проекта 22 350 являются носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27. «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
В июне на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили корвет «Ретивый», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр». Когда корвет будет построен и сдан ВМФ России, он пополнит списки Тихоокеанского флота.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.