Армия Армия Армия

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил надводные цели «врага» на учениях с КНР и ЮАР

13:53 27.02.2023
Военные отрабатывают действия по борьбе с пиратством, спасению судов и артиллерийскую стрельбу по морским целям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В акватории Индийского океана экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который представляет Россию на совместных учениях с ЮАР и Китаем, поразил надводные цели из артиллерийской корабельной установки.

Условный противник ликвидирован на расстоянии 12 километров. Следом за нашим артиллерийским расчетом в бой вступили китайские военные моряки. Еще одной задачей совместных учений стало отражение атаки с воздуха. Наш боевой противолодочный вертолет Ка-27 отбил гражданское судно у морских пиратов.

Основные цели тренировок - противодействие угрозам в морских океанских зонах, в том числе борьба с пиратством, оказание помощи, спасение людей, кораблей и судов на море при бедствии.

Чтобы принять участие в крупных учениях и добраться до африканского побережья, российские военные пересекли всю Атлантику и Индийский океан. Впервые в такой дальний поход фрегат отправился, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».

Ранее сообщалось, что в этом году учения «Моси» проходят с 17 по 26 февраля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:39 Армия
В МО РФ заявили о поражении оперативного центра спецопераций «Запад» украинских боевиков
14:11 В стране и мире
«Транснефть» прекратила транспортировку топлива в Польшу
13:30 В стране и мире
Песков рассказал, каковы шансы на переговоры с киевским режимом
11:50 В стране и мире
Видео
Нарышкин: длительная встреча с Бернсом вряд ли была бы возможна при дерзком и высокомерном поведении одной из сторон
11:59 В стране и мире
Два человека пострадали после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске
Популярное
Путин: русский народ в случае распада РФ может расколоться на «московитов, уральцев»
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.