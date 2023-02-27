«Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил надводные цели «врага» на учениях с КНР и ЮАР
В акватории Индийского океана экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который представляет Россию на совместных учениях с ЮАР и Китаем, поразил надводные цели из артиллерийской корабельной установки.
Условный противник ликвидирован на расстоянии 12 километров. Следом за нашим артиллерийским расчетом в бой вступили китайские военные моряки. Еще одной задачей совместных учений стало отражение атаки с воздуха. Наш боевой противолодочный вертолет Ка-27 отбил гражданское судно у морских пиратов.
Основные цели тренировок - противодействие угрозам в морских океанских зонах, в том числе борьба с пиратством, оказание помощи, спасение людей, кораблей и судов на море при бедствии.
Чтобы принять участие в крупных учениях и добраться до африканского побережья, российские военные пересекли всю Атлантику и Индийский океан. Впервые в такой дальний поход фрегат отправился, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».
Ранее сообщалось, что в этом году учения «Моси» проходят с 17 по 26 февраля.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов