«Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил надводные цели «врага» на учениях с КНР и ЮАР

Военные отрабатывают действия по борьбе с пиратством, спасению судов и артиллерийскую стрельбу по морским целям.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В акватории Индийского океана экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который представляет Россию на совместных учениях с ЮАР и Китаем, поразил надводные цели из артиллерийской корабельной установки.

Условный противник ликвидирован на расстоянии 12 километров. Следом за нашим артиллерийским расчетом в бой вступили китайские военные моряки. Еще одной задачей совместных учений стало отражение атаки с воздуха. Наш боевой противолодочный вертолет Ка-27 отбил гражданское судно у морских пиратов.

Основные цели тренировок - противодействие угрозам в морских океанских зонах, в том числе борьба с пиратством, оказание помощи, спасение людей, кораблей и судов на море при бедствии.

Чтобы принять участие в крупных учениях и добраться до африканского побережья, российские военные пересекли всю Атлантику и Индийский океан. Впервые в такой дальний поход фрегат отправился, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».

Ранее сообщалось, что в этом году учения «Моси» проходят с 17 по 26 февраля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов