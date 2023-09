В стране и мире Против Фонда, которым руководил новый министр обороны Украины, возбудили дело Максим Крюков В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины, который возглавлял Рустем Умеров, возбудили уголовное дело. © Фото: Kyrylo Chubotin, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: На Украине возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда государственного имущества. Об этом пишет информагентство «Украинские новости» со ссылкой на письмо Национальной полиции. В документе говорится, что сотрудники полиции Украины по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля провели проверку о незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета одной из крупнейших энергогенерирующих компаний страны «Центрэнерго». Сообщается, что правоохранительные органы зарегистрировали уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде. Как уточняет источник, речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова. Напомним, руководителем Фонда государственного имущества пока является Рустем Умеров, который в скором времени должен занять должность министра обороны страны. Издание отмечает, что в таком случае новым главой украинского оборонного ведомства может стать человек, который находится под следствием. Ранее газета The New York Times написала, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова обусловлена необходимостью введения «новых подходов» на фоне затягивания конфликта с Россией. Как отметило американское издание, подобные перестановки в украинском кабмине в разгар СВО связаны с критикой со стороны гражданского общества и СМИ на фоне провала контрнаступления. Экспертное мнение и аналитика