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NYT: Резникова отправили в отставку из-за необходимости «новых подходов»

Елизавета Кондрикова
10:19 04.09.2023
Среди причин также называют критику со стороны населения страны и СМИ и личное желание Резникова.
NYT: Резникова отправили в отставку из-за необходимости «новых подходов»
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press
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Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова обусловлена необходимостью введения «новых подходов» на фоне затягивания конфликта с Россией, сообщили в издании The New York Times со ссылкой на чиновника в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

«Я считаю, что министерству нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», - приводит издание слова Зеленского.

Сообщается, что подобные перестановки в украинском правительстве в разгар спецоперации связаны с критикой со стороны гражданского общества и СМИ страны на фоне провала контрнаступления, а также «собственные просьбы» Резникова уйти в отставку.

Напомним, в воскресенье стало известно о решении Зеленского отправить в  отставку министра обороны Украины Резникова, на его место будет назначен Рустем Умеров. Сам Резников свою отставку никак не прокомментировал.  

Ранее Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ идет «очень сложно». Об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо.

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