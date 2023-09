В стране и мире NYT: Резникова отправили в отставку из-за необходимости «новых подходов» Елизавета Кондрикова Среди причин также называют критику со стороны населения страны и СМИ и личное желание Резникова. © Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова обусловлена необходимостью введения «новых подходов» на фоне затягивания конфликта с Россией, сообщили в издании The New York Times со ссылкой на чиновника в администрации президента Украины Владимира Зеленского. «Я считаю, что министерству нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», - приводит издание слова Зеленского. Сообщается, что подобные перестановки в украинском правительстве в разгар спецоперации связаны с критикой со стороны гражданского общества и СМИ страны на фоне провала контрнаступления, а также «собственные просьбы» Резникова уйти в отставку. Напомним, в воскресенье стало известно о решении Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Резникова, на его место будет назначен Рустем Умеров. Сам Резников свою отставку никак не прокомментировал. Ранее Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ идет «очень сложно». Об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо. Экспертное мнение и аналитика