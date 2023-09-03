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Зеленский отправил в отставку министра обороны Резникова

Игнат Далакян
22:04 03.09.2023
Президент Украины отметил, что возглавить военное ведомство должен Рустем Умеров.
Зеленский отправил в отставку министра обороны Резникова
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Об этом украинский президент заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Верховная Рада хорошо знает этого человека, и Умеров не нуждается в дополнительных представлениях.

«Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», - сказал Зеленский.

Ранее президент Украины заявлял, что гарантии безопасности не являются заменой членству в Североатлантическом альянсе.

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