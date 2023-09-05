В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Верховная рада поддержала отставку главы Фонда госимущества Украины Умерова

Тимур Шерзад
14:33 05.09.2023
Ранее президент Украины Зеленский назначил Умерова министром обороны.
Верховная рада поддержала отставку главы Фонда госимущества Украины Умерова
© Фото: Thomas Imo, PHOTOTHEK, Global Look Press
Читайте нас на:

Верховная рада Украины поддержала отставку главы Фонда госимущества Рустема Умерова. 

Сообщается, что «за» проголосовали 302 украинских депутата. 

Также Рада приняла отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заменил министра обороны - с Алексея Резникова на Рустема Умерова. Как предположил в беседе со «Звездой» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, причиной отставки стало желание подмаслить США и грандиозная коррупция в ВСУ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:05 Армия
Видео
Шойгу: на Запорожском направлении враг ввел в бой бригады стратегического резерва
12:01 ОПК
Шойгу заявил, что четыре Ту-160М должны поступить в ВС РФ в этом году
11:48 В стране и мире
В Ярославской области начнут штрафовать за плевки с 7 сентября
11:33 В стране и мире
В Ростовской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
11:14 В стране и мире
Baza: Стоянов попал в больницу из-за головных болей
Популярное
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.