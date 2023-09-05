Верховная рада поддержала отставку главы Фонда госимущества Украины Умерова
Ранее президент Украины Зеленский назначил Умерова министром обороны.
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Верховная рада Украины поддержала отставку главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Сообщается, что «за» проголосовали 302 украинских депутата.
Также Рада приняла отставку министра обороны Украины Алексея Резникова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заменил министра обороны - с Алексея Резникова на Рустема Умерова. Как предположил в беседе со «Звездой» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, причиной отставки стало желание подмаслить США и грандиозная коррупция в ВСУ.