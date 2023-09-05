Верховная рада поддержала отставку главы Фонда госимущества Украины Умерова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заменил министра обороны - с Алексея Резникова на Рустема Умерова. Как предположил в беседе со «Звездой» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, причиной отставки стало желание подмаслить США и грандиозная коррупция в ВСУ .

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2023951431-OK9WT.html&date=2023-09-05 14:33:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.