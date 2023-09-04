Эксперт Михайлов предположил, что Зеленский увольнением Резникова подмаслил США

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Президент Украины Владимир Зеленский стремился выслужиться перед Вашингтоном, отправив Алексея Резникова в отставку, ведь именно в США были очень недовольны результатами так называемого контрнаступления и масштабной коррупции в ВСУ, такое мнение выразил в беседе со «Звездой» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Президент Зеленский немножко подмаслил тем же американцам, которые, видя неудачи Украины в боевых действиях и настаивая на жесткой борьбе с коррупцией... я думаю, что и они посодействовали увольнению Резникова», - сказал он.

По мнению эксперта, истинной причиной увольнения Резникова стала «масштабнейшая» коррупция в украинских войсках.

Михайлов подчеркнул, что были зафиксированы факты превышения в несколько раз стоимости продовольствия для вооруженных сил, закупки непригодного обмундирования. Кроме того, политолог заявил о неспособности Резникова управлять вооруженными силами.

Сегодня Резников сообщил, что подал в Раду заявление об уходе с поста министра обороны Украины. Он также показал фото документа.