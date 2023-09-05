Политолог Мезюхо назвал Фонд госимущества клоакой украинской коррупции

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Михаил Маркив, Пресс-служба президента Украины, РИА Новости

Назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины говорит об усилении коррупционных связей в стране. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По мнению эксперта, кадровые перестановки, которые происходят на Украине, свидетельствует не о борьбе с коррупцией, а о ее укреплении.

«Если ставить во главе министерства обороны Украины человека, который ранее возглавлял Фонд госимущества....то это свидетельство того, что коррупционные связи в этой стране только нарастают, потому что Фонд госимущества - это клоака украинской коррупции», - сказал он.

Так было и при действующем президенте Владимире Зеленском, и при бывших лидерах страны Петре Порошенко, Викторе Януковиче, и при всех других президентах Украины, подчеркнул политолог.

Напомним, накануне стало известно, что в отношении руководства Фонда государственного имущества Украины, который возглавлял Рустем Умеров, возбудили уголовное дело.

Ранее Владимир Зеленский объявил об увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Он также добавил, что военное ведомство возглавит Рустем Умеров.