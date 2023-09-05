The Times: бригада ВСУ, обученная в ФРГ, теряет тысячи бойцов, пытаясь наступать
Эта бригада сейчас возглявляет контрнаступления неприятеля.
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press
Обученная в Германии бригада 47-я механизированная бригада ВСУ несет большие потери. Об этом сообщает The Times.
«Медики, прикрепленные к бригаде, говорят, что потери подразделения описываются четырехзначными числами», - утверждает газета.
При этом уточняется, что некоторые команды медиков из этой бригады потеряли половину личного состава в процессе вывоза раненых а тыл, несмотря на применение бронетранспортеров М113.
Министр обороны России Сергей Шойгу при этом заявил, что враг не достиг целей контрнаступления ни на одном из направлений. При этом, с начала контрнаступления неприятеля он потерял более 66 тысяч боевиков.