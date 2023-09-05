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Шойгу: противник не достиг целей контрнаступления ни на одном из направлений

12:49 05.09.2023
При этом враг пытается продемонстрировать своим кураторам хоть какой-то успех, чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель не сумел достигнуть целей своего контрнаступления ни на одном из направлений. 

«Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Он констатировал, что киевский режим отчаянно стремится продемонстрировать кураторам с Запада хоть какой-то успех в наступательных действиях. Это нужно для того, чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь. При этом министр обороны России отметил, что такие действия только затянут конфликт. 

Также Сергей Шойгу заявил об освобождении населенного пункта Новоселовское. Этого удалось добиться в результате решительных действий на Купянском и Кременском направлениях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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