Также Алексей Резников заявил, что поставки от украинских волонтеров составляют лишь 3% от того, что применяется в зоне боевых действий.

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Министр обороны Украины в интервью агентству Укринформ заявил, что день ведения боевых действий обходится Киеву в 100 миллионов долларов.

Он отметил, что, помимо вложений государства, есть еще и поставки от волонтеров, но на Украине они составляют лишь 3% от того, что используется в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Резникова. Тем не менее до того, как это одобрит украинский парламент, он будет продолжать оставаться министром обороны страны.

Ранее эксперт Евгений Михайлов предположил, что Зеленский увольнением Резникова пытался выслужиться перед Вашингтоном.