Шойгу: враг пытается показать Западу хоть какой-то успех, чтобы продолжить получать помощь

Сергей Шойгу констатировал, что украинские старания только затягивают конфликт.

© Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Украины пытается показать странам Запада хоть какой-то успех. Об этом министр сообщил в своем вступительном слове на селекторном совещании Минобороны.

«Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт», - сказал Шойгу.

Он добавил, что ВСУ пытаются продолжать свое контрнаступление, несмотря на «колоссальные потери» украинских боевиков. Противнику не удалось достичь своих военных целей в зоне спецоперации ни на одном направлении.

Вместе с этим Шойгу отметил успехи российских Вооруженных сил на передовой и их «активные действия».

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.