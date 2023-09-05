Шойгу заявил об освобождении населенного пункта Новоселовское

При этом Вооруженные силы России значительно улучшили позицию по переднему краю.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское.

«Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

При этом он отметил храбрость и мужество, проявленные бойцами 1-го, 12-го и 26-го танковых полков в ходе наступления.

Кроме этого, министр сообщил, что с начала специальной военной операции военно-транспортная авиация ВКС России совершила более 8 000 самолето-вылетов. При этом было перевезено более 376 000 военнослужащих и 132 000 тонн различных грузов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.