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Bloomberg: ЕС намерен укрепить отношения с Африкой на саммите G20

Елизавета Кондрикова
10:58 05.09.2023
В ЕС планируют воспользоваться отсутствием лидеров Китая и России на саммите для проведения более тесных переговоров с Африкой.
Bloomberg: ЕС намерен укрепить отношения с Африкой на саммите G20
© Фото: IMAGO, Hindustan Times, Global Look Press
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Представители Европейского союза (ЕС) планируют «воспользоваться» отсутствием президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» G20 в Нью-Дели, чтобы активизировать свои контакты со странами Африки. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Блок из 27 стран стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма», - говорится в публикации.

Отмечается, что в переговорах с представителями африканского континента примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. Африку будут представлять лидеры ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских Островов.

В ЕС выразили намерение поддержать заявку Африканского союза на постоянное членство в G20, что даст Африканскому союзу тот же статус, что имеет Европейский союз, и повысит вес голоса стран Африки. Особенно это считается важным при обсуждении вопроса глобального изменения климата.

На саммите планируется обсудить зерновую сделку и выход из нее России, вопрос продовольственной безопасности и экологии, реформирование глобальной финансовой архитектуры, а также рассмотреть возможность улучшения условий для частных инвестиций в Африке.

Напомним, саммит пройдет в столице Индии Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее стало известно о том, что на саммите не будут присутствовать главы России и Китая.

В Соединенных Штатах уже выразили свое разочарование решением Си Цзиньпина не принимать личное участие во встрече в верхах.

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