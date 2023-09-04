Reuters: Байден разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии

Лидер Соединенных Штатов выразил надежду все же встретиться с Си Цзиньпином при других обстоятельствах.

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По сообщениям агентства Reuters, президент США Джо Байден выразил свое разочарование тем фактом, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не будет присутствовать на саммите Группы двадцати (G20), который должен пройти в Индии 9-10 сентября.

«Я разочарован… но я собираюсь увидеться с ним», - сказал Байден журналистам.

Джо Байден добавил, что с нетерпением ждет поездки в столицу Индии Нью-Дели. По его мнению, Индия и Вьетнам, куда президент США последует после посещения саммита G20, хотят более тесных отношений с Соединенными Штатами.

Напомним, 31 августа стало известно о возможном отсутствии Си Цзиньпина на саммите в Индии, вместо него Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Информации, почему лидер КНР не сможет присутствовать, не приводится.

В том числе известно о том, что президент России Владимир Путин также не сможет лично посетить саммит, поскольку внимание президента в основном обращено на события в зоне спецоперации на Украине.