Число пострадавших в аварии на остановке в Калуге выросло до 11

Три ребенка сейчас находятся в детской областной больнице.

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Количество пострадавших в результате аварии в Калуге увеличилось до 11. Об этом в беседе со «Звездой» заявила руководитель скорой помощи и медицины катастроф Калужской области Анна Чернова.

«На настоящую минуту уже 11 пострадавших», - сказала она.

Медик уточнила, что среди травмированных - три ребенка. Сейчас им оказывают помощь в детской областной больнице.

В общей сложности на месте ЧП работало 15 бригад скорой медицинской помощи, добавила Чернова.