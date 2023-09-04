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Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

Максим Крюков
05:55 04.09.2023
В Кремле сообщили, что президенты РФ и Турции планируют обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.
Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября
© Фото: President Of Russia Keystone Press Agency Globallookpress
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В Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, в Сочи проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику», - говорится в анонсе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Предстоящая встреча в городе-курорте будет первым очным контактом лидеров двух стран с момента выхода России из зерновой сделки.

В пятницу, 1 сентября, новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан нанес первый официальный визит в Москву, где встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры министров стали своеобразной подготовкой к встрече президентов России и Турции. Кроме того, глава МИД РФ обозначил условия, на которых Москва готова вернуться к зерновой сделке: необходимо выполнение всех пунктов меморандума Россия - ООН.

С главой турецкого МИДа также встретился Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства напомнил о готовности вернуться к Черноморской инициативе при выполнении условий российской стороны. По его словам, на практике реализовать это оказалось сложнее, чем выстраивать новые коридоры и наземные маршруты.

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