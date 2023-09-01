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Лавров и Фидан обсудили зерновую сделку и предстоящую встречу глав РФ и Турции

Росина Бодрова
Елизавета Егорова
00:57 01.09.2023
Визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву предшествует встрече Путина и Эрдогана. Лидерам государств предстоит обсудить результаты совместных проектов, в частности работы первой атомной электростанции Турции - Аккую.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress
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Новый Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан нанес первый официальный визит в Москву, где провел встречу с главой российского МИД  Сергеем Лавровым. Представитель РФ обозначил условия, на которых наша страна готова вернуться к зерновой сделке: необходимо выполнение всех пунктов меморандума Россия-ООН.

Визит Фидана является своеобразной подготовкой к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По словам Лаврова, главы государств уже готовятся к встрече, обговаривается список вопросов, который будет вынесен на обсуждение.

Предстоящая встреча нужна для подведения первых результатов совместных стратегических проектов. Только за этот год лидеры России и Турции провели десять телефонных разговоров. А в апреле, еще до переизбрания Эрдогана на новый президентский срок, в режиме видеоконференции главы государств задали темп работе первой атомной электростанции Турции - Аккую.

Ранее стало известно, что Лавров и Фидан по телефону обсуждали альтернативные способы поставок зерна нуждающимся странам. Главы МИД рассматривали те варианты, при которых инициативе не смогли бы помешать Киев и его западные союзники.

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