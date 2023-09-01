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Шойгу допустил продление зерновой сделки при выполнении обещаний перед Россией

18:21 01.09.2023
Если выполнить все, что было обещано России, то сделка будет продлена, подчеркнул министр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом назвал условия продления зерновой сделки.

«Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена», - заявил глава российского оборонного ведомства на встрече в Москве.

Шойгу напомнил о готовности вернуться к Черноморской зерновой инициативе при выполнении условий Москвы. По его словам, на практике реализовать это оказалось сложнее, чем выстраивать новые коридоры и наземные маршруты.

Министр также поздравил Фидана с назначением на новую должность, отметив, что, когда тот работал на прошлой должности, удалось сделать много нужного и полезного для России, Турции и мира в целом.

Ранее зерновую сделку и предстоящую встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана обсудили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Хакан Фидан.

Россия и Украина в июле прошлого года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла, что выдвинутые с ее стороны условия, касающиеся экспорта сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. Соглашение продлевалось, пока его действие не приостановила российская сторона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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