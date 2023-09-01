Шойгу допустил продление зерновой сделки при выполнении обещаний перед Россией
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом назвал условия продления зерновой сделки.
«Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена», - заявил глава российского оборонного ведомства на встрече в Москве.
Шойгу напомнил о готовности вернуться к Черноморской зерновой инициативе при выполнении условий Москвы. По его словам, на практике реализовать это оказалось сложнее, чем выстраивать новые коридоры и наземные маршруты.
Министр также поздравил Фидана с назначением на новую должность, отметив, что, когда тот работал на прошлой должности, удалось сделать много нужного и полезного для России, Турции и мира в целом.
Ранее зерновую сделку и предстоящую встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана обсудили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Хакан Фидан.
Россия и Украина в июле прошлого года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла, что выдвинутые с ее стороны условия, касающиеся экспорта сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. Соглашение продлевалось, пока его действие не приостановила российская сторона.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.