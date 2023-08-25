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Захарова: боеприпасы с ураном делают Украину непригодной для жизни

Сергей Лебедев
01:29 25.08.2023
Официальный представитель МИД РФ заявила, что радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется.
Захарова: боеприпасы с ураном делают Украину непригодной для жизни
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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К радиационному заражению украинской земли привели поставки высокотоксичных британских и американских боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется», - отметила дипломат в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, ранее Мария Захарова заявляла, что поставками боеприпасов с обедненным ураном Запад уничтожает Украину. Более того, по ее словам, это является провокацией для обострения противостояния и выхода на очередной виток агрессии.

А посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что коллективный Запад во главе с США активно подводит человечество к той черте, за которой все отчетливее виднеется ядерный Армагеддон.

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