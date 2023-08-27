Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские снаряды с обедненным ураном превращают Украину в «непригодную для жизни землю».

© Фото: Staff Sgt. Nicholas Perez, U.S. Air National Guard, dvidshub.net

Власти США способствуют уничтожению Украины, отправляя боевикам киевского режима снаряды с обедненным ураном. Такого мнения придерживается кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», - написал Кеннеди-младший в соцсети Х.

Так кандидат в президенты США прокомментировал статью официального представителя МИД России Марии Захаровой. В ней она отметила, что опасные боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю» и могут навредить соседям в последствии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возглавляемый США коллективный Запад подводит человечество к той черте, за которой все отчетливее виднеется ядерный Армагеддон.