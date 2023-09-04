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NI: кассетные снаряды опасны для ВСУ из-за «тумана неизвестности»

Максим Крюков
03:46 04.09.2023
По мнению обозревателя National Interest Саадаина Гардези, недостаток разведданных о ситуации на поле боя может сыграть против украинских боевиков.
NI: кассетные снаряды опасны для ВСУ из-за «тумана неизвестности»
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress
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Украинские боевики, используя кассетные снаряды, которые были поставлены странами коллективного Запада, рискуют навредить себе и мирным жителям в связи с недостатком разведданных о ситуации на поле боя. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала The National Interest Саадаин Гардези.

«Сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом "тумане неизвестности"», - говорится в материале.

Журналист также отметил, что кассетные боеприпасы крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака. По его словам, они могут представлять угрозу для местного населения на протяжении многих лет.

«Использование кассетных боеприпасов делает районы небезопасными для проживания, что влияет на жизнь простых граждан», - заявил Гардези.

В середине августа стало известно, что рабочие одного из коммунальных предприятий Донецка погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда, еще два человека получили тяжелые ранения. По словам мэра города Алексея Кулемзина, коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские националисты минимум 104 раза за август применили кассетные боеприпасы по столице республики. Он добавил, что в результате атак украинских радикалов кассетными боеприпасами погибли 7 человек, 17 получили ранения, были повреждены как минимум 74 домостроения.

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