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Пушилин заявил, что ВСУ минимум 104 раза за август применили кассетные боеприпасы по Донецку

Игнат Далакян
21:20 19.08.2023
Врио главы ДНР считает вопиющим факт поддержки США применения такого типа боеприпасов.
Пушилин заявил, что ВСУ минимум 104 раза за август применили кассетные боеприпасы по Донецку
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Украинские боевики минимум 104 раза за август применили кассетные боеприпасы по Донецку. Об этом в интервью RT рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Согласно его словам, в результате атак украинских националистов кассетными боеприпасами семь человек погибли, 17 получили ранения, и по меньшей мере повреждено 74 домостроения.

Денис Пушилин отметил, что Соединенные Штаты во всех предыдущих конфликтах жестко осуждали применение такого типа боеприпасов.

«Но в нынешний период существуют не то что двойные стандарты, а есть вот такая вседозволенность, которую позволяют себе только США», - добавил врио главы ДНР.

Ранее стали известны подробности гибели рабочих при взрыве кассетного боеприпаса в Донецке. Представитель СК РФ сообщил «Звезде», что некоторые кассеты не разорвались и взорвались во время работы коммунальных служб.

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