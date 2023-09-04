Шольц впервые появился на публике после получения травмы

Олаф Шольц получил травму 2 сентября во время занятия спортом, на восстановление у политика ушло два дня.

© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые появился на публике после полученной травмы и рассказал о своем самочувствии.

«Все хорошо», - заявил Шольц в беседе с журналистами агентства DPA.

О том, что канцлер поучил травму во время занятий спортом стало известно 2 сентября. Шольц сразу опубликовал в социальных сетях свою фотографию с черной повязкой на глазу и следами ссадин на лбу и щеке.

Между тем, популярность политика в Германии неуклонно снижается, о чем стало известно ранее. За одну неделю Олаф Шольц потерял сразу пять позиций в рейтинге и опустился на 12 строчку, свидетельствуют данные соцопросов. Недовольны своим канцлером более половины немцев.