Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы

Сейчас политик ходит с черной повязкой на глазу.

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Канцлер Германии Олаф Шольц показал своим подписчикам в соцсетях первую фотографию, сделанную после травмы, которую он получил во время пробежки.

Глава кабмина заявил, что с нетерпением ждет, когда его фото начнут использовать для создания мемов - на кадре он стоит с повязкой на глазу и маленькими ранами на коже.

«Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!», - добавил он.

О том, что канцлер ФРГ получил травму во время спортивного занятия, стало известно в минувшую субботу, 2 сентября. Отмечалось, что с 4 сентября он собирался вернуться в свой обычный график.